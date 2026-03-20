GENERAL SAN MARTIN  INSPECCIONES EN CARNICERÍAS: MÁS DE 200 KILOS DE CARNE SECUESTRADA Y CIGARRILLOS

El producto cárnico fue incinerado.

Durante la mañana de este viernes, entre las 9 y las 12:30 personal del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín, acompañado por el Médico Veterinario Policial y agentes del Área de Bromatología del municipio, llevaron adelante un operativo de control en carnicerías de esta ciudad. La acción se enmarcó en la normativa vigente de sanidad, bromatología y seguridad alimentaria.

Se recorrieron diez locales del rubro. En uno de los comercios se secuestraron 57 brezas de cigarrillos marca Rodeo, sin aval aduanero. Se iniciaron actuaciones por infracción al Código Aduanero Ley N° 22.415, con intervención de la Delegación de Aduana de Barranqueras.

En tanto se decomisaron 206,5 kilogramos de carne bovina y porcina declarada no apta para consumo humano. La mercadería fue desnaturalizada e incinerada según protocolos sanitarios. El propietario enfrenta actuaciones contravencionales por infracción a la Ley Federal de Carnes N° 22.375, con intervención de la Dirección de Ganadería provincial.

Por otra parte no se registraron irregularidades ni infracciones en los demás locales inspeccionados.

El procedimiento reafirma la importancia de los controles conjuntos entre fuerzas policiales y organismos sanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y combatir el comercio ilegal.

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