QUIÉN ES JOAQUÍN PANICHELLI, LA SORPRESA DE ÚLTIMO MOMENTO DE LIONEL SCALONI PARA LA FECHA FIFA
El entrenador de la Selección Argentina sumó al joven delantero surgido de River en la convocatoria. Se ilusiona con un lugar en el Mundial 2026.
La irrupción de Joaquín Panichelli en la última convocatoria de Lionel Scaloni ha sacudido el tablero de la Selección Argentina. Con el Mundial 2026 en el horizonte, este delantero cordobés de 1.87 metros ha pasado de ser una promesa en el ascenso español a convertirse en la gran apuesta de renovación para el ataque albiceleste.
Scaloni define los últimos detalles de la lista y una de las grandes incógnitas pasa por el cuarto delantero que acompañará a Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Con ese panorama, Panichelli y José Manuel López aparecen como los principales candidatos.
De esta manera, tras difundir una primera nómina con algunas sorpresas y varias ausencias, ahora el DT de Pujato decidió hacer un llamado de último momento con dos jóvenes que parecen sumar porotos para entrar en la pelea por un lugar para el Mundial 2026: el joven delantero y Franco Mastantuono.
El ex River suma varios goles en el primer semestre con el Racing de Estrasburgo, una de las revelaciones de la Ligue 1 y torneo que lo tiene como máximo artillero. En la Mayor, debutó en el último partido en Luanda.
Quién es Joaquín Panichelli
1. Origen y formación
- Nacimiento: 7 de octubre de 2002 (23 años), Córdoba, Argentina.
- Raíces: Hijo de Germán Panichelli (exjugador de Instituto), lleva el fútbol en los genes.
- Formación: Pasó por las inferiores de Belgrano y River Plate, donde se destacó en la Reserva como un goleador técnico, antes de decidir emigrar a Europa en busca de minutos en primera división.
2. Estilo de juego: el «9» moderno
Panichelli no es el típico centrodelantero estático. Scaloni lo ha seguido de cerca por su polifuncionalidad:
- Físico imponente: Su altura le permite dominar el juego aéreo y pivotear de espaldas, siendo un faro para los volantes.
- Ductilidad técnica: A diferencia de otros tanques, posee una gran capacidad para asociarse fuera del área, bajar a recibir y generar juego.
- Presión tras pérdida: Encaja perfectamente en el sistema de la Selección por su intensidad para presionar la salida rival.
3. Presente en Europa
Tras un paso por el Deportivo Alavés, su explosión definitiva llegó en esta temporada 2025/26. Su capacidad goleadora en una de las ligas más competitivas del mundo fue el detonante para que el cuerpo técnico argentino decidiera blindarlo ante el posible interés de otras selecciones europeas (posee pasaporte italiano).