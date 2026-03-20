Quién es Joaquín Panichelli, la sorpresa de último momento de Lionel Scaloni para la fecha FIFA

Quién es Joaquín Panichelli

1. Origen y formación

Nacimiento: 7 de octubre de 2002 (23 años), Córdoba, Argentina.

7 de octubre de 2002 (23 años), Córdoba, Argentina. Raíces: Hijo de Germán Panichelli (exjugador de Instituto), lleva el fútbol en los genes.

Hijo de Germán Panichelli (exjugador de Instituto), lleva el fútbol en los genes. Formación: Pasó por las inferiores de Belgrano y River Plate, donde se destacó en la Reserva como un goleador técnico, antes de decidir emigrar a Europa en busca de minutos en primera división.

2. Estilo de juego: el «9» moderno

Panichelli no es el típico centrodelantero estático. Scaloni lo ha seguido de cerca por su polifuncionalidad:

Físico imponente: Su altura le permite dominar el juego aéreo y pivotear de espaldas, siendo un faro para los volantes.

Su altura le permite dominar el juego aéreo y pivotear de espaldas, siendo un faro para los volantes. Ductilidad técnica: A diferencia de otros tanques, posee una gran capacidad para asociarse fuera del área, bajar a recibir y generar juego.

A diferencia de otros tanques, posee una gran capacidad para asociarse fuera del área, bajar a recibir y generar juego. Presión tras pérdida: Encaja perfectamente en el sistema de la Selección por su intensidad para presionar la salida rival.

3. Presente en Europa

Tras un paso por el Deportivo Alavés, su explosión definitiva llegó en esta temporada 2025/26. Su capacidad goleadora en una de las ligas más competitivas del mundo fue el detonante para que el cuerpo técnico argentino decidiera blindarlo ante el posible interés de otras selecciones europeas (posee pasaporte italiano).