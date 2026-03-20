RESISTENCIA RECUPERAN ELEMENTOS ROBADOS TRAS PERSECUCIÓN Y LOS RESTITUYEN A SU DUEÑA

El sospechoso logró escapar tras arrojar los objetos durante la huida.

Alrededor de las 11, personal de la Comisaría Primera Metropolitana intervino en un hecho de hurto ocurrido en una vivienda de calle José Noveri al 300.

La damnificada denunció que, tras ausentarse durante la noche, al regresar constató que desconocidos ingresaron por un ventiluz y sustrajeron un parlante y herramientas.

Inmediatamente y a partir de tareas investigativas, los efectivos tomaron conocimiento de que un sujeto ofrecía los elementos en inmediaciones de avenida Laprida. Al intentar identificarlo, el individuo se dio a la fuga en motocicleta y, durante la persecución, arrojó un bulto con los objetos sustraídos.

Finalmente, los elementos fueron recuperados y posteriormente restituidos a la propietaria por disposición de la Fiscalía en turno.

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