Kristalina Georgieva ratificó el trabajo conjunto del FMI y respaldó a Javier Milei: “Todavía hay un fuerte apoyo para una economía normal”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó el respaldo del organismo y del Tesoro de Estados Unidos a Argentina durante el gobierno de Javier Milei.

La decisión se dio a días de que se conozcan detalles del apoyo financiero. “Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo sostener al país”, dijo Kristalina Georgieva durante la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial.

Y agregó: “Trabajamos de la mano con las autoridades argentinas y con los socios de Argentina, en primer lugar, el Tesoro de los Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Según argumentó, la directora del FMI esta coordinación responde a que el FMI “ve un cambio positivo en Argentina en los últimos dos años”.

Qué dijo Kristalina Georgieva sobre el Gobierno de Javier Milei

Kristalina Georgieva respaldó el Gobierno de Javier Milei y destacó una mejor económica: “Se pasó de un crecimiento negativo al 4,5% este año; la inflación, que era de tres dígitos, bajó al 28%, el déficit desapareció y en su lugar superávit”.

A su vez, destacó que la pobreza “tiende a la baja”, algo que consideró “muy importante”, ya que “eso significa que está sucediendo algo en Argentina que es bueno para el futuro del país”.

Ante la consulta sobre un posible cambio político tras las próximas elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, Kristalina Georgieva señaló que Milei “será presidente por un tiempo”.

“Todavía hay un fuerte apoyo en Argentina para que el país se convierta en una economía normal, donde las regulaciones sean significativas y tengan un propósito”, dijo.

A su vez, remarcó que “se está llevando a cabo una importante limpieza regulatoria en Argentina”. Y aseguró: “Así que espero que, aunque nos encontremos en una situación algo diferente, y francamente, no nos ocupemos de política, la decisión la tenga el pueblo argentino”.

“Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país en ese camino”, cerró.