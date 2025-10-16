EL MENSAJE DE LIONEL MESSI EN UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU DEBUT CON EL BARCELONA
El capitán argentino recordó en redes sociales su debut con el equipo culé, ocurrido el 16 de octubre de 2004, cuando tenía apenas 17 años y comenzaba su era dorada.
Este 16 de octubre se cumplieron 21 años del debut oficial de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona, un hecho que marcó el comienzo de una etapa dorada en la historia del fútbol mundial y que hasta el día de hoy sigue siendo recordado.
El Barcelona también recordó la fecha con una publicación especial en sus cuentas oficiales: “El debut oficial de Messi… parece que fue ayer”, escribieron desde el club catalán, junto a imágenes del joven rosarino entrando al campo por primera vez con la camiseta número 30. Ese ingreso de apenas ocho minutos marcó el inicio de una relación inquebrantable entre Messi y el club que lo vio crecer desde su llegada a La Masía.
Los números de Lionel Messi en Barcelona
-
779 partidos jugados
-
672 goles convertidos
-
269 asistencias
-
35 títulos colectivos, incluidos 4 Champions League y 10 Ligas de España
En lo individual, el rosarino obtuvo 7 Balones de Oro, 6 Botas de Oro y un The Best, consolidándose como uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.
Desde aquel 16 de octubre de 2004, Lionel Messi transformó para siempre la historia del Barcelona y del fútbol mundial. Su debut fue el primer capítulo de una carrera que lo llevó a convertirse en ídolo absoluto, campeón del mundo con Argentina y referente indiscutido de varias generaciones.