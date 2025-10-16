La Liga Profesional define el 2026: formato, fechas FIFA y cambios para la Copa Argentina

Copa Argentina: debate por el modelo inglés

Uno de los debates más fuertes será la posibilidad de liberar algunos fines de semana para concentrar la disputa de la Copa Argentina, imitando el modelo del fútbol inglés. Sin embargo, según trascendió, la propuesta no contaría con consenso y se mantendría el formato actual, con partidos entre semana y ocasionalmente en fin de semana.

Fechas clave y definiciones pendientes

En la agenda no figura aún la elección de sedes para la final del Torneo Clausura ni para el Trofeo de Campeones 2025, donde Platense ya tiene su lugar asegurado por haber ganado el Apertura. Ambas finales se disputarían en diciembre: el Clausura el 14 y el Trofeo el 20.

Se espera la presencia de los representantes de los 30 clubes de Primera División, aunque hay expectativa sobre la participación del presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti. Además, se sumará el presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Fernando Porreta, como invitado especial.

Durante el encuentro también se presentarán dos nuevas herramientas tecnológicas disponibles para los clubes:

Un acuerdo con Win Investments , que permitirá digitalizar y tokenizar los derechos formativos sobre los jugadores.

Una alianza con Gloouds, plataforma de innovación digital que será el instrumento oficial para el desarrollo sostenible del fútbol formativo argentino.

La reunión marcará el punto de partida para la organización del calendario 2026 del fútbol argentino, que buscará equilibrar la competencia local, los compromisos internacionales y el desarrollo institucional de los clubes.