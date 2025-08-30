KARINA MILEI SUSPENDIÓ SU VISITA A OLAVARRÍA Y AZUL: LOS LIBERTARIOS NO LA QUIEREN POR «PIANTAVOTOS»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se esperaba que la hermana de Javier Milei diera impulso a los candidatos locales y seccionales de cara a las elecciones, pero los últimos episodios cambiaron la situación.
Según trascendidos, quien habría promovido el bloqueo a la llegada de la secretaria general de Presidencia habría la segunda en la lista de senadores provinciales libertarios, Celeste Arouxet, también coordinadora de LLA en Olavarría, quien por lo bajo manifestó su temor de que Karina Milei haga las veces de “piantavotos”.
La situación es tan compleja que la hermana del Presidente tampoco encabezará el acto proselitista previsto en la ciudad Azul, cabecera del distrito homónimo, también de la Séptima Sección, donde las cosas vienen de mal en peor para los libertarios.