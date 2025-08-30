KARINA MILEI SUSPENDIÓ SU VISITA A OLAVARRÍA Y AZUL: LOS LIBERTARIOS NO LA QUIEREN POR «PIANTAVOTOS»

Karina Milei.

El miércoles último se llevó a cabo el debate de candidatos a concejales en Olavarría, para competir en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, en el salón de usos múltiples del campus de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Allí estuvo Nicolás Zampini, que encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA), intentando dar algo de aire a una perspectiva electoral que aparece algo «ahogada» para los anarcocapitalistas.

Ya en el último tramo de la campaña, estaba prevista para este sábado la presencia en ese distrito de la Séptima Sección electoral de Karina Milei, para mostrar su respaldo a los candidatos locales y seccionales y darles el impulso final hacia una eventual victoria.

Sin embargo, los últimos sucesos ocurridos en localidades tan disímiles como Lomas de Zamora o Corrientes, donde tanto ella como su hermano Presidente y los principales candidatos provinciales de LLA fueron repudiados por manifestantes y vecinos, hicieron reflexionar a los organizadores de la campaña electoral, que parecen haber renunciado a actos presenciales.

Foto: NA | Claudio Fanchi.

En concreto, Karina decidió suspender su visita a Olavarría prevista para este sábado, donde iba a acompañar al armador provincial Sebastián Pareja. Según trascendió, la decisión se adoptó ante el malestar de la población local con las principales figuras libertarias nacionales, lo que hace prever nuevos incidentes.