FÓRMULA 1: HORARIO DE LA CLASIFICACIÓN Y DÓNDE VER A FRANCO COLAPINTO EN VIVO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

La clasificación de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Así las cosas, Colapinto buscará tener un buen rendimiento en la clasificación, en lo que quizá sea el momento de más tensión desde que ascendió a la máxima categoría del automovilismo. Con 10 fechas restantes en el campeonato, las escuderías empiezan a perfilar sus equipos para la próxima temporada y las preguntas alrededor del futuro del argentino vuelven a surgir.

“Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”, dijo el asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore.

La tabla de la última práctica libre de cara a la clasificación. F1

“Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto», criticó duramente el director de Alpine, con nulas menciones al rendimiento del auto que ha sido el peor de la parrilla desde casi el inicio de la temporada.

La defensa sobre el argentino llegó desde su exescudería, Williams. Allí, el director del equipo, James Vowles, afirmó: «Cuando no hay presión, se puede sacar mucho más provecho del piloto porque no le preocupa que el rendimiento inmediato tenga un impacto. Por lo tanto, puede relajarse».

¿Le suelta la mano?: Briatore fue crítico del rendimiento de Colapinto y no hizo mención al rendimiento del auto.

“Un buen ejemplo es Franco: la primera vez que lo puse en Silverstone, pensó que era su única oportunidad de llegar allí. Mi mensaje previo fue que no se trata de los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar del momento, porque puede que no se repita. Y tuvo una actuación estelar. No creo que se pueda hacer eso en Monza, en esas circunstancias, con un Williams. Imposible. El segundo cambio es, de nuevo, lo que describió Flavio: ahora hay tres décimas de diferencia en la parrilla», profundizó el alemán.

Cuándo ver a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Práctica 1: 18° – FINALIZADA.

Práctica 2: 9° – FINALIZADA.

Sábado 30 de agosto

Práctica 3: 20° – FINALIZADA.

Clasificación: 10:00:

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00

Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos en F1, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Eb detalle, los fanáticos podrán seguir a Colapinto a través de los siguientes canales:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

La clasificación y la carrera también se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN.