JULIETA PRANDI HABLÓ TRAS LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI: «DESEO QUE VIVA EL INFIERNO QUE YO VIVÍ»

Luego del fallo se ordenó la detención inmediatade Claudio Contardi. Al salir del tribunal, Julieta Prandi declaró: “En nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso, esto tiene que marcar un precedente. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que una vivió. Tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue a hacerlo”. Y agregó: “En el medio las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan, hay demasiados femicidios en este país”.

Julieta se mostró conforme con el veredicto final de la sentencia: “Es una pena ejemplar, está bien. Podría ser más, sí, e incluso de por vida”. A su vez, explicó: «Hoy vuelvo a vivir. Es el poder salir a la calle y no estar mirando por todos lados a ver si me están siguiendo».

La actriz enfrentó a los medios muy conmocionada y ante la pregunta por sus hijos remarcó: “Ellos están en crisis, el más grande está cayendo y entendiendo la gravedad de los hechos”. En cuanto al detenido, expresó: “Deseo que viva el infierno que yo viví. No quiero decirle nada por qué es un ser que se merece todo mi desprecio”.