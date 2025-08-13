Mié. Ago 13th, 2025

JULIETA PRANDI HABLÓ TRAS LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI: «DESEO QUE VIVA EL INFIERNO QUE YO VIVÍ»

Luego de la reciente sentencia de 19 años de prisión para su expareja, la actriz dio sus primeras declaraciones a la prensa. Enterate de todo lo que dijo en la nota.

 

 

Luego del fallo se ordenó la detención inmediatade Claudio Contardi. Al salir del tribunal, Julieta Prandi declaró: “En nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso, esto tiene que marcar un precedente. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que una vivió. Tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue a hacerlo”. Y agregó: En el medio las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan, hay demasiados femicidios en este país”.

Julieta se mostró conforme con el veredicto final de la sentencia: “Es una pena ejemplar, está bien. Podría ser más, sí, e incluso de por vida”. A su vez, explicó: «Hoy vuelvo a vivir. Es el poder salir a la calle y no estar mirando por todos lados a ver si me están siguiendo».

La actriz enfrentó a los medios muy conmocionada y ante la pregunta por sus hijos remarcó: “Ellos están en crisis, el más grande está cayendo y entendiendo la gravedad de los hechos”. En cuanto al detenido, expresó: “Deseo que viva el infierno que yo viví. No quiero decirle nada por qué es un ser que se merece todo mi desprecio”.

Por último, agradeció especialmente a Emanuel Ortega, su actual pareja: «Es mi compañero de vida, mi sostén, el padre de mis hijos, hoy cumplimos cinco años juntos. Fue muy duro para el proceso, escucharme, recuperar mi casa. Fue agotador para ambos».

