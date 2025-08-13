CHACO POTENCIA SUS RÍOS COMO DESTINO TURÍSTICO CON LA 33ª EDICIÓN DE “3 RÍOS POR UNA AVENTURA 2025”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En línea con las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero para activar el potencial de los ríos chaqueños desde una perspectiva turística, deportiva y sustentable, el Instituto de Turismo del Chaco entregó la Declaración de Interés Turístico a la 33ª Edición de “3 Ríos por una Aventura 2025”, que se desarrollará del 30 de agosto al 14 de septiembre.

La travesía, organizada por el Club Yapú Guazú, recorre los ríos Bermejo, Paraná y Paraguay, mostrando al país y al mundo la belleza natural y cultural de las localidades ribereñas. Considerada la más extensa del mundo en su modalidad, abarca más de 600 kilómetros en kayak durante 15 días, divididos en tres etapas: ecológica, deportiva e histórica, que se realizan ininterrumpidamente desde 1990.

Para esta edición se espera la participación de 40 aventureros provenientes de distintas provincias y países como Uruguay y España, que vivirán una experiencia única en contacto con la naturaleza. “Este es un evento que trasciende lo deportivo: nos permite recibir visitantes de distintos puntos del país y del mundo, mostrar nuestros ríos y sus atractivos, y generar un impacto positivo en la economía de las comunidades”, destacó la presidente del Instituto, Verónica Mazzaroli.

La edición 2025 tendrá un homenaje especial a “Joma” Mauricio Brazanovich Mogoruza, quien fuera Tesorero y Capitán de la travesía, recordado por su compromiso y pasión por esta aventura náutica.

Los interesados pueden inscribirse al 3625-293967 y participar de cualquiera de los tramos programados, adaptando la experiencia a sus tiempos y preferencias.

Con su carácter integrador, su proyección internacional y su conexión con la naturaleza, “3 Ríos por una Aventura” se consolida como uno de los grandes atractivos de la agenda turística chaqueña y un motor para el desarrollo territorial.

