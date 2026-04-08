JULIÁN ÁLVAREZ ALCANZÓ A DI MARÍA E HIGUAÍN EN LA TABLA HISTÓRICA DE GOLEADORES ARGENTINOS EN CHAMPIONS
La Araña llegó a 24 goles en Champions League, igualó a dos grandes nombres de nuestro país y sigue creciendo en el ranking histórico argentino.
El golazo que convirtió Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid frente a Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League no solo fue determinante para el resultado, sino que también le permitió meterse entre los principales artilleros argentinos en la historia del certamen.
Con ese tanto, el campeón del mundo llegó a los 24 goles en la competencia e igualó la línea de Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, dos delanteros que dejaron una marca importante en el fútbol europeo y que lo posicionan en un lugar muy importante de cara al futuro cercano.
El ranking de máximos goleadores argentinos en la Champions League continúa siendo liderado con amplitud por Lionel Messi, autor de 129 tantos en el torneo. En el segundo lugar aparece Alfredo Di Stéfano con 49 conquistas, mientras que Sergio Agüero suma 41 y completa el podio.
Un escalón más abajo se ubican Lautaro Martínez y Hernán Crespo, ambos con 25 goles. Luego aparece Julián Álvarez, que con su reciente conquista alcanzó los 24 tantos e igualó a Higuaín y Di María en la clasificación histórica.
- Messi – 129 goles
- Di Stéfano – 49 goles
- Agüero – 41 goles
- Martínez – 25 goles
- Crespo – 25 goles
- Álvarez – 24 goles
- Higuaín – 24 goles
- Di María – 24 goles
El presente de Julián Álvarez y su proyección en Champions League
El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el delantero tiene 26 años y todavía cuenta con una extensa carrera por delante en la elite del fútbol europeo. Su actualidad en Atlético de Madrid y su continuidad en competencias internacionales lo posicionan como uno de los futbolistas argentinos con mayores posibilidades de seguir escalando posiciones en la tabla histórica de goleadores de la Champions League en las próximas temporadas.