EL BANCO CENTRAL COMPRÓ USD 102 MILLONES ESTE MIÉRCOLES

El Banco Central (BCRA) compró USD 102 millones este miércoles y, de esta forma, acumula más de USD 4.600 millones en lo que va de 2026 .

Desde que inició del actual esquema monetario en enero, el BCRA compró USD 4.683 millones, cifra que representa más del 45% de la meta anual fijada por el equipo económico. En marzo, las compras totalizaron USD 1.670 millones.

A pesar de estas operaciones, la acumulación de reservas se vio afectada por la demanda de dólares del Tesoro para cubrir vencimientos en moneda extranjera.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales subieron a USD 44.750 millones, tras un aumento diario de USD 308 millones, impulsado principalmente por la valorización de activos del organismo.

A fines de febrero, el stock de reservas había alcanzado los USD 46.905 millones, el máximo desde 2018 y el más alto de la actual gestión.