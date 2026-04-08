INICIÓ EL JUICIO CONTRA EL PIQUETERO «TITO» LÓPEZ Y SU FAMILIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA
Este miércoles arrancó en Resistencia el proceso oral contra el dirigente social Ramón «Tito» López, su esposa e hijos. La causa investiga un presunto esquema de enriquecimiento ilícito y manejo irregular de fondos públicos, con penas que podrían llegar hasta los 15 años de prisión.
Este 8 de abril de 2026 comenzó el juicio oral y público contra Ramón «Tito» López, en un expediente que desde hace meses genera fuerte repercusión política y social en la provincia.
En el banquillo también están su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David López, Daniel López y Walter López, a quienes la fiscalía señala como parte de una estructura familiar destinada a ocultar y administrar fondos de origen presuntamente ilícito.
Los cargos que enfrentan son lavado de activos agravado, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, una combinación que podría derivar en condenas de entre 10 y 15 años de prisión, dependiendo del grado de responsabilidad que se determine en el debate.
El eje de la acusación pasa por un punto clave: la imposibilidad de justificar un patrimonio millonario, que incluiría grandes extensiones de campo, miles de cabezas de ganado y cuantiosas sumas de dinero en efectivo. Para los investigadores, no se trata de hechos aislados sino de un esquema sostenido en el tiempo y con roles definidos dentro del núcleo familiar.
Durante la etapa de instrucción, López y sus hijos permanecieron detenidos en la Unidad Penal N° 7 de Resistencia, luego de que la Justicia rechazara reiterados pedidos de excarcelación ante el riesgo de entorpecimiento de la causa.
Con el inicio del juicio, se abre ahora una instancia clave donde desfilarán pruebas documentales, pericias contables y testimonios que podrían exponer en detalle el funcionamiento interno del presunto circuito financiero.