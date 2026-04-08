INICIÓ EL JUICIO CONTRA EL PIQUETERO «TITO» LÓPEZ Y SU FAMILIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

Este miércoles arrancó en Resistencia el proceso oral contra el dirigente social Ramón «Tito» López, su esposa e hijos. La causa investiga un presunto esquema de enriquecimiento ilícito y manejo irregular de fondos públicos, con penas que podrían llegar hasta los 15 años de prisión.

Este 8 de abril de 2026 comenzó el juicio oral y público contra Ramón «Tito» López, en un expediente que desde hace meses genera fuerte repercusión política y social en la provincia.

En el banquillo también están su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David López, Daniel López y Walter López, a quienes la fiscalía señala como parte de una estructura familiar destinada a ocultar y administrar fondos de origen presuntamente ilícito.

Los cargos que enfrentan son lavado de activos agravado, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, una combinación que podría derivar en condenas de entre 10 y 15 años de prisión, dependiendo del grado de responsabilidad que se determine en el debate.