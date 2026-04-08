UNA MUJER EMBARAZADA CUMPLÍA PRISIÓN DOMICILIARIA Y SE FUGÓ JUNTÓ A SU BEBÉ TRAS DAR A LUZ

Según las autoridades, Mañaz Saldaña dio a luz aproximadamente dos meses atrás, durante su permanencia en arresto domiciliario. La medida había sido dispuesta en el marco de una causa en la que se la imputaba por robo agravado por el uso de arma de fuego, tras un asalto cometido contra un taxista en las afueras del Hospital Notti, ocurrido a mediados del año pasado. Luego del nacimiento de su hijo, la Justicia le permitió continuar bajo arresto domiciliario, permitiéndole estar a cargo de los cuidados del bebé.

Sin embargo, el pasado 18 de febrero Mañaz Saldaña rompió la pulsera electrónica con la que era monitoreada por el Servicio Penitenciario y escapó de la vivienda, según informó MDZ. A partir de ese momento, la Justicia solicitó su captura y se activó una búsqueda que finalmente concluyó este martes, cuando personal de la UID Guaymallén la localizó en El Bermejo.