Paro de colectivos este jueves en el AMBA: qué líneas se adhieren por falta de pago de salarios

En la tarde de este miércoles, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo paro de colectivos que tendrá vigencia desde las 00:00 horas de este jueves 9 de abril. Con un contundente comunicado, el gremio destacó la «falta de pago de salarios» por parte de algunas empresas y la medida a tomar en consecuencia.

En este sentido, indicaron: «Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes , como medida de autotutela de los trabajadores representados». , como medida de autotutela de los trabajadores representados». Y añadieron: «Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo«.

De esta manera, un gran número de líneas del AMBA no circularán este jueves.

En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) se brindaron precisiones sobre la operatividad del sector: “Las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad, y el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) se irán normalizando a partir de mañana, gracias al pago subsidios que ingresaron en el día de hoy”.