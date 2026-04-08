PARO DE COLECTIVOS ESTE JUEVES EN EL AMBA: QUÉ LÍNEAS SE ADHIEREN POR FALTA DE PAGO DE SALARIOS
El gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció la retención de tareas para las líneas que yo no hayan terminado de depositar los sueldos este miércoles.
Y añadieron: «Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo«.
La entidad aclaró que la afectación de las frecuencias “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.
Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de un ajuste en el esquema de financiamiento: “Desde AAETA, reiteramos que la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.