JUBILADOS: JAVIER MILEI ANTICIPÓ CUÁNTO VAN A COBRAR EN SEPTIEMBRE, ¿QUÉ CAMBIOS APLICARÁ LA ANSES?
En septiembre 2025, los jubilados tendrán que acceder a su haber con un nuevo aumento y bono. Conocé qué adelantaron el Gobierno y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al respecto.
Si bien los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentran en pleno cobro de su haber de agosto 2025, es usual que ya deseen anticiparse a la información sobre su próximo pago, es decir, el de septiembre.
Esto incluye los montos a percibir, algo fundamental teniendo en cuenta que todavía no se conoció la inflación de julio y que, como de costumbre, la fórmula de movilidad actual toma ese dato de dos meses previos para aplicar los ajustes.
Además, luego del veto a la suba del 7,2% en los salarios y de $110.000 al bono (que actualmente es de $70.000), una ley que fue aprobada por el Congreso, estos detalles se vuelven todavía más importantes. Más información en anses.gob.ar.
Tal como lo indica el Decreto 274/2024, los haberes de los jubilados y pensionados (y también las asignaciones) se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de hace dos meses. Ahora, el presidente Javier Milei adelantó cuánto van a cobrar en septiembre.
En este caso, corresponde tomar el IPC de julio, que se conocerá el miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde. Para tenerlo en cuenta, se recuerda que la inflación de junio fue de 1,6%, por lo que en agosto se aplicó un aumento equivalente.
Aunque todavía no se sabe la información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ciertas consultoras ya prevén en cuánto se ubicará el de julio. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central considera que la inflación será de 1,8%.
En caso de confirmarse, la jubilación mínima pasaría de $314.305,37 a $319.962,87 en septiembre, y añadiéndole el bono de $70.000, el total a cobrar quedaría en $389.962,87.
El haber máximo, por su parte, llegaría a los $2.153.047,20 con el mismo incremento aplicado. Este grupo no podrá acceder al refuerzo, ya que está pensado para los titulares del básico (de manera completa) y ante quienes tengan un ingreso menor al del tope fijado para septiembre (de modo proporcional). Este límite sería de esos $389.962,87 mencionados más arriba.