Si bien los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentran en pleno cobro de su haber de agosto 2025, es usual que ya deseen anticiparse a la información sobre su próximo pago, es decir, el de septiembre.

Esto incluye los montos a percibir, algo fundamental teniendo en cuenta que todavía no se conoció la inflación de julio y que, como de costumbre, la fórmula de movilidad actual toma ese dato de dos meses previos para aplicar los ajustes.

Además, luego del veto a la suba del 7,2% en los salarios y de $110.000 al bono (que actualmente es de $70.000), una ley que fue aprobada por el Congreso, estos detalles se vuelven todavía más importantes. Más información en anses.gob.ar.

Tal como lo indica el Decreto 274/2024, los haberes de los jubilados y pensionados (y también las asignaciones) se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de hace dos meses. Ahora, el presidente Javier Milei adelantó cuánto van a cobrar en septiembre.

En este caso, corresponde tomar el IPC de julio, que se conocerá el miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde. Para tenerlo en cuenta, se recuerda que la inflación de junio fue de 1,6%, por lo que en agosto se aplicó un aumento equivalente.

Aunque todavía no se sabe la información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ciertas consultoras ya prevén en cuánto se ubicará el de julio. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central considera que la inflación será de 1,8%.

En caso de confirmarse, la jubilación mínima pasaría de $314.305,37 a $319.962,87 en septiembre, y añadiéndole el bono de $70.000, el total a cobrar quedaría en $389.962,87.

El haber máximo, por su parte, llegaría a los $2.153.047,20 con el mismo incremento aplicado. Este grupo no podrá acceder al refuerzo, ya que está pensado para los titulares del básico (de manera completa) y ante quienes tengan un ingreso menor al del tope fijado para septiembre (de modo proporcional). Este límite sería de esos $389.962,87 mencionados más arriba.