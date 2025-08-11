CHACO MARCA RÉCORD EN IMPLANTES COCLEARES INFANTILES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El equipo interdisciplinario promedia 70 diagnósticos anuales y ya concretó más de 130 implantes cocleares, con un récord de 35 cirugías en el último año.

Este lunes, en rueda de prensa, el subsecretario de Programación y Gestión Estratégica, Rafael Meneses, y el jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología, Eduardo Aguado, destacaron la importancia de la detección temprana y la rehabilitación. “La hipoacusia es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial, pero es el único sentido que se puede recuperar con implantes oportunos”, subrayó Aguado.

El Ministerio de Salud brindó precisiones sobre el trabajo que realiza el Comité de Hipoacusia del Hospital Pediátrico “Avelino Castelán”, que desde 2017 diagnostica y trata casos en niños de toda la provincia. El servicio cuenta con equipamiento de alta complejidad para diagnóstico y tratamiento, incluyendo audífonos e implantes cocleares, y trabaja en la reinserción escolar y el desarrollo integral de los pacientes.

Capacitación para pediatras

El 24 de septiembre, el Hospital Pediátrico realizará una capacitación sobre detección y tratamiento de la hipoacusia, destinada a pediatras de toda la provincia. El encuentro será en el salón auditorio y se transmitirá por Telemedicina al interior provincial.

