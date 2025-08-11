LAS BREÑAS SUSTRAJO OBJETOS DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y LO ATRAPARON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue notificado de aprehensión por la causa de “supuesto robo”.

En la mañana de este lunes, los efectivos de la Comisaria Las Breñas detuvieron a un hombre por un supuesto robo en una escuela primaria ubicada en la calle Candelario Figueroa, entre San Lorenzo y Frente Esperanza de Las Breñas. El hecho fue denunciado por el director del establecimiento, quien constató que, alrededor de las 7:00, la cerradura de la puerta había sido forzada y uno de los vidrios estaba roto. Además, notó la sustracción de dos caloventores, artículos de limpieza y elementos de primeros auxilios.

Tras investigaciones, los agentes procedieron a la aprehensión de un hombre de 28 años, que vendía dos caloventores en el barrio Itatí. Los objetos sustraídos fueron secuestrados y el fiscal en turno dispuso la notificación de aprehensión por la causa de «supuesto robo».

