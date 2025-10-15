JUAN JOSÉ CASTELLI. MASIVA CONCURRENCIA EN EL ACTO DE CIERRE DE RECORRIDA DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS Y DEL CANDIDATO A SENADOR JORGE MILTON CAPITANICH

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El recorrido incluyó localidades como El Sauzalito, El Sauzal, Wichí, La Hacheras y Miraflores, donde Capitanich estuvo acompañado por los candidatos a diputados Sergio Dolce, Juan Manuel García y Julieta Campo.

La gira fue calificada como muy productiva, por la gran respuesta y el cálido acompañamiento de la gente en cada rincón de la provincia.

El Pío Sander, presidente de partido local, quien los acompaño, expresó que la gente quiere manifestar su descontento, y este 26 de octubre lo va a hacer notar.

Estos candidatos, desde la Cámara y el Senado Nacional, junto a quienes defienden los intereses del pueblo, van a poner un freno a las prácticas injustas y contarle a todos los argentinos cómo realmente la estamos pasando en la Provincia del Chaco.

Asimismo, el Intendente se solidarizó con lo ocurrido en Villa Río Bermejito, donde a muchas familias les han quitado derechos, instando a todos los actores sociales y políticos que reine la paz y cese la violencia.

> “No solo les quitaron el salario o la pensión —dijo—, también les quitaron el pan de la mesa”.

Recordó los logros del peronismo y la importante gestión de Jorge Capitanich, quien desde su rol de senador comenzó a soñar con ser gobernador del Chaco.

Obras como el Hospital del Bicentenario y los acueductos provinciales son ejemplos del compromiso de Coqui con el pueblo chaqueño.

> “Sabemos todo lo que hizo Coqui por nuestra provincia. Por eso, este 26 de octubre los invito a votar con esperanza, a elegir Fuerza Patria, a reconocerla con orgullo por la bandera celeste y blanca.

Vamos casa por casa, barrio por barrio, a expresarnos con el voto, marcando con una cruz a Fuerza Patria”.

El líder y conductor, candidato a senador, Coqui Capitanich, destacó como muy positiva la experiencia por la gran respuesta y el acompañamiento de la gente en cada rincón de la provincia.

En su paso por Juan José Castelli, Capitanich ofreció un duro mensaje frente a las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

> “Siento y pienso siempre en la justicia social”, “No estoy dispuesto a resignar mis principios, ni a permitir que esos principios sean negociables. No voy a claudicar en lo que he defendido y por lo que he luchado toda mi vida”. Expresó.

El exgobernador también se refirió a las estrategias que el peronismo debe llevar adelante, haciendo un fuerte llamado a la unidad y la organización del movimiento: Solo con convicción, coraje y unidad podremos volver a poner de pie al Chaco y a la Argentina”.

Por su Parte, los Candidatos a Legisladores Nacionales Sergio Dolce, Julieta Campos y Juanchi García, enfatizaron que, «cuando el peronismo se une, se fortalece, gana la calle y genera los cambios que el pueblo necesita”.

Este 27 de octubre, vamos a recuperar la provincia. Porque si no ganamos, no podremos recuperar la felicidad del pueblo argentino.

Necesitamos un gobierno Provincial y Nacional peronistas, que trabajen por y para la gente”.

