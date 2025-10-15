PARA NO SER POBRE, UNA FAMILIA TIPO NECESITÓ MÁS DE $1.176.000 EN SEPTIEMBRE

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia tipo necesitó en septiembre ingresos de al menos $1.176.852 para no caer bajo la línea de pobreza. Ese monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, servicios y otros gastos esenciales.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de la indigencia— se ubicó en $527.736, monto que representa el ingreso mínimo necesario para cubrir únicamente las necesidades básicas de alimentación.

Subas moderadas, pero sostenidas

Tanto la CBA como la CBT registraron en septiembre un aumento del 1,4% respecto de agosto, ubicándose por debajo de la inflación general del 2,1%. Esto refleja una desaceleración en el incremento de los productos esenciales, aunque los precios continúan en ascenso.

Pese a la moderación, muchas familias aún no logran compensar la pérdida del poder adquisitivo. La evolución de ambas canastas evidencia el desafío constante que enfrentan los hogares argentinos para sostener sus niveles de consumo básico en un contexto de inflación persistente.