COMISARÍA NOVENA METROPOLITANA: SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA CON PEDIDO ACTIVO POR HURTO Y DEMORAN A SU CONDUCTOR

Ocurrió por la intersección de José Noveri y avenida Laprida. Recuperaron una Honda Tornado.



Durante un operativo de control motovehicular e identificación de personas realizado en la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría Novena Metropolitana logró recuperar una motocicleta que presentaba pedido de secuestro activo por una causa de hurto.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 05:00, en la intersección de José Noveri y avenida Laprida, donde los agentes interceptaron una motocicleta Honda Tornado 250 cc, sin dominio colocado, conducida por un hombre de 32 años, domiciliado en el barrio Villa Donovan.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor no pudo acreditar la propiedad del rodado, por lo que se efectuó la consulta en el Padrón Motovehicular, constatándose que el mismo poseía pedido de secuestro activo en una causa caratulada Supuesto Hurto, a solicitud de la Comisaría Primera de Resistencia.

En consecuencia, se procedió al secuestro formal del vehículo y al traslado del conductor junto al rodado hacia la Comisaría Primera para continuar con las diligencias judiciales pertinentes.

