JUAN JOSE CASTELLI «ARREBATO EN PLENA VÍA PÚBLICA EN JUAN JOSÉ CASTELLI: UNA MUJER DENUNCIA EL ROBO DE SU CARTERA Y PIDE COLABORACIÓN»

Una vecina de la ciudad, identificada como Marta Vanesa Benítez, realizó una denuncia pública tras haber sido víctima de un violento arrebato ocurrido el pasado viernes 20 de marzo alrededor de las 19:55 horas.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Segunda, la mujer se encontraba circulando en su motocicleta 110cc cuando fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en otra moto, tipo cross. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Islas Sándwich del Sur y Granaderos.

De acuerdo a su relato, los atacantes se aproximaron desde atrás. La víctima solo logró observar que uno de ellos, el acompañante, llevaba una gorra roja y que ambos eran de contextura delgada. En un rápido movimiento, el acompañante le arrebató la cartera de un tirón y huyeron a gran velocidad en dirección sur por calle Granaderos, perdiéndose de vista a los pocos metros.

La cartera sustraída era de color blanco con lunares rojos y azules, con tira marrón. En su interior contenía una billetera amarilla con documentación y objetos de valor, entre ellos: dos tarjetas de débito del Banco Nación a nombre de la denunciante, una tarjeta del Banco Credicoop a nombre de Dora Ester Kurylo, varios documentos nacionales de identidad (a nombre de Benítez Vanesa, Kevin Benjamín Minnig y Dora Ester Kurylo), y un teléfono celular marca Motorola modelo E15, color negro, con un distintivo sticker violeta en forma de hojas.

Tras el hecho, Benítez también recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda a la comunidad. En su publicación expresó: “Me robaron el viernes a la noche, me arrebataron la cartera con documentos y mi teléfono. Por favor, difundir o comunicarse al 3644-727148”.

La mujer espera poder recuperar al menos la documentación sustraída, apelando a la solidaridad de los vecinos. En tanto, la policía inició las actuaciones correspondientes para dar con los responsables del hecho.

El caso vuelve a poner en foco la preocupación por los hechos de inseguridad en la ciudad y la modalidad de arrebatos en la vía pública.

Relacionado