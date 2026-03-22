EL INTENDENTE PÍO SANDER VISITÓ EL CAMPING EL MALÁ Y DESTACÓ LAS MEJORAS REALIZADAS EN EL LUGAR

El intendente Pío Sander, junto al presidente de la cooperativa COSAP, Agustín Detzel, realizó una visita al Camping El Malá, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la Secretaría de Ambiente Mónica Sosa y el coordinador del área Daniel Nuske, con el objetivo de recorrer el predio y continuar fortaleciendo este importante espacio recreativo de la ciudad.

En la oportunidad se colocaron carteles informativos de las especies autóctonas del lugar, cada uno con su respectivo nombre científico, una acción que busca poner en valor la riqueza natural del camping y promover la educación ambiental entre los visitantes.

Además, la Secretaría de Ambiente colaboró con la forestación de más de 120 árboles de distintas especies arbóreas autóctonas, que se desarrollan normalmente en este espacio natural, ya que el lugar reúne las condiciones necesarias para su crecimiento, fortaleciendo así el entorno ambiental y el paisaje del camping.

Durante la recorrida también dialogaron sobre futuros proyectos para el Camping El Malá, con la intención de seguir mejorando la infraestructura y los servicios que se brindan a la comunidad.

El intendente felicitó al presidente de la institución, Agustín Detzel, por los cambios realizados y por el trabajo que se viene llevando adelante para jerarquizar este espacio, que se ha convertido en un importante atractivo turístico de la ciudad.