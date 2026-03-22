SAN MARTIN  INCAUTARON MÁS DE 2.400 PAQUETES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

El operativo se realizó en un control vehicular sobre Ruta Provincial N° 90.

Efectivos de la División Patrulla Vial General San Martín secuestraron una importante cantidad de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, durante un operativo de control vehicular realizado en el Puesto Caminero Puente Libertad.

El procedimiento tuvo lugar entre las 13:50 y las 16:25, cuando los agentes demoraron el paso de una camioneta que circulaba desde la provincia de Formosa con destino a General San Martín.

Al realizar la inspección del vehículo, detectaron que el conductor transportaba de manera oculta un total de 121 bresas de cigarrillos marca Rodeo, equivalentes a 2.420 paquetes, los cuales se encontraban escondidos en distintos sectores del rodado, como el compartimiento del motor, el habitáculo, dentro de bidones y en la rueda de auxilio.

Tras consultar con la Justicia Federal, se dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería y la notificación de las actuaciones al involucrado.

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