Villa Berthet UNA MUJER DIO A LUZ EN UN HOSPEDAJE Y DEJÓ A SU BEBÉ EN LA PARROQUIA LOCAL

Un hecho que conmocionó a la comunidad de Villa Berthet tuvo lugar este sábado, cuando un bebé recién nacido fue hallado en la puerta de la casa parroquial de la iglesia «Nuestra Señora del Carmen». El hallazgo fue realizado por el párroco del lugar alrededor de las 11:40.

El sacerdote dio aviso inmediato al hospital local. Una médica que acudió al llamado constató que se trataba de un varón con apenas una hora de vida, quien aún tenía el cordón umbilical sin cerrar. Tras recibir las primeras atenciones, el pequeño fue derivado al Hospital 9 de Julio de Presidencia Roque Sáenz Peña para estudios complementarios, encontrándose en buen estado general de salud.

Protocolo de búsqueda y confesión

Horas más tarde, una vecina de 60 años denunció la desaparición de su hija de 35 años, quien no se había presentado a trabajar y se encontraba ausente de su hogar. Ante esta situación, las autoridades activaron el Protocolo de Búsqueda de Personas.

Cerca de las 15:40, la mujer buscada regresó a su domicilio en estado de shock y confesó a sus familiares que ella era la madre del bebé hallado en la parroquia, explicando que lo había dejado allí tras dar a luz. Inmediatamente fue trasladada al hospital para recibir asistencia médica.

Investigación y resguardo del menor

La fiscalía interviniente dispuso la notificación de la situación legal de la progenitora, quien permanece en libertad. Por su parte, la Unidad de Protección Integral (UPI) intervino en el caso y, tras realizar las evaluaciones correspondientes, dispuso que el recién nacido sea entregado bajo resguardo a su abuela materna.

En el marco de la investigación, efectivos policiales lograron identificar el lugar del parto: una habitación de un hospedaje ubicado en el Barrio Villa Tomasa. Allí, los peritos procedieron al secuestro de sábanas y mantas con manchas similares a sangre para las pericias de rigor. La causa fue caratulada preventivamente como «Abandono de Persona».

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