DETIENEN A UN JOVEN QUE COMERCIALIZABA REVISIONES TÉCNICAS FALSAS EN LA TERMINAL

Sáenz Peña

En el marco de una investigación por falsificación de documentos públicos, efectivos de la fuerza de seguridad local desbarataron este sábado por la noche una maniobra de venta de certificados de Revisión Técnica Vehicular (RTV) apócrifos en la zona de la Terminal de Ómnibus.

El operativo se originó a partir de tareas investigativas por parte del personal que depende del Departamento 911, las que indicaban que un hombre se encontraba en las instalaciones de la terminal, ubicada en el Barrio Reserva Este, y que realizaba transacciones con documentación fraudulenta. Ante esto, una comisión policial de civil, junto a personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial, montó una vigilancia discreta en vehículos particulares.

Alrededor de las 20:30 horas, los agentes individualizaron a un sujeto de 19 años que se desplazaba en una motocicleta Yamaha Crypton roja. Al momento de la intervención, el sospechoso tenía en su poder varios juegos de documentaciones de verificación técnica.

Tras consultar con la fiscalía en turno, se solicitó la presencia de peritos de la Policía Caminera, quienes confirmaron que los formularios exhibidos eran falsos.

Como resultado del procedimiento, se dispuso la aprehensión del joven y el secuestro de seis juegos de certificados de RTV correspondientes a distintos vehículos (automóviles, un acoplado y un camión). Además, se incautó la motocicleta en la que circulaba y su teléfono celular, el cual fue resguardado bajo protocolos de cadena de custodia para las pericias correspondientes.

El detenido quedó a disposición de la justicia bajo la causa de «Supuesta Infracción al Artículo 292 del Código Penal Argentino» (Falsificación de Documentación).

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