JAVIER MILEI Y SUS MEDIDAS, EN VIVO: EL PRESIDENTE ENCABEZÓ UN ACTO DE LLA EN CHACO Y YA ESTÁ EN CORRIENTES PARA SEGUIR CON LA CAMPAÑA DE LLA

  • El Presidente estuvo este sábado al mediodía en la Plaza Belgrano de la capital chaqueña, donde arengó a la militancia libertaria. Acto seguido se cruzó a Corrientes, donde también se reunirá con los candidatos locales.
  • Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
  • El presidente Javier Milei encabezó este sábado al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, donde arengó a la militancia. Minutos antes se había reunido con el gobernador Leandro Zdero. Acto seguido se cruzó a Corrientes, donde también se reunirá con los candidatos locales de cara a las elecciones legislativas a nivel nacional del próximo 26 de octubre. Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

«Soñamos este proyecto desde cero», la alegría del exasesor estrella de Javier Milei por las inversiones en el país de OpenAI y el guiño del ministro de Economía

Demian Reidel, expresidente del Consejo de Asesores del Presidente, se refirió este sábado a las inversiones en el país anunciadas por la empresa estadounidense OpenAI, cuyo director es Sam Altman, y quien desea construir un centro de datos en la Patagonia. Una de las personas que tanto Altman como Reidel señalan como clave en la concreción del acuerdo a Matías Travizano, un emprendedor argentino que residía en Silicon Valley, California, y que murió en los últimos meses a sus 46 años.

«Ayer OpenAI anunció Stargate Argentina, una inversión de U$S 25 mil millones. Hoy estoy en camino a San Francisco. Mañana es el memorial de Mat Travizano. Mat y yo soñamos este proyecto desde cero. La tercera persona que lo supo fue el presidente Javier Milei. Sin su liderazgo, nada de esto habría sido posible. Sin Mat, tampoco. Hace un año y medio dijimos: Argentina puede ser un hub de inteligencia artificial. Hoy ya no es un sueño. Es realidad», escribio Reidel, hoy presidente del Consejo Nuclear Argentino (CNA) en su cuenta oficial de X.

Momentos más tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, citó a Reidel y agregó: «Estuve en ese viaje donde Mat (Travizano) y Demian Reidel soñaban con este proyecto. ¡Seguramente alguna ayuda de arriba hubo!».

