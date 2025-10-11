JAVIER MILEI Y SUS MEDIDAS, EN VIVO: EL PRESIDENTE ENCABEZÓ UN ACTO DE LLA EN CHACO Y YA ESTÁ EN CORRIENTES PARA SEGUIR CON LA CAMPAÑA DE LLA

«Soñamos este proyecto desde cero», la alegría del exasesor estrella de Javier Milei por las inversiones en el país de OpenAI y el guiño del ministro de Economía

Demian Reidel, expresidente del Consejo de Asesores del Presidente, se refirió este sábado a las inversiones en el país anunciadas por la empresa estadounidense OpenAI, cuyo director es Sam Altman, y quien desea construir un centro de datos en la Patagonia. Una de las personas que tanto Altman como Reidel señalan como clave en la concreción del acuerdo a Matías Travizano, un emprendedor argentino que residía en Silicon Valley, California, y que murió en los últimos meses a sus 46 años.

«Ayer OpenAI anunció Stargate Argentina, una inversión de U$S 25 mil millones. Hoy estoy en camino a San Francisco. Mañana es el memorial de Mat Travizano. Mat y yo soñamos este proyecto desde cero. La tercera persona que lo supo fue el presidente Javier Milei. Sin su liderazgo, nada de esto habría sido posible. Sin Mat, tampoco. Hace un año y medio dijimos: Argentina puede ser un hub de inteligencia artificial. Hoy ya no es un sueño. Es realidad», escribio Reidel, hoy presidente del Consejo Nuclear Argentino (CNA) en su cuenta oficial de X.