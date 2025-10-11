JAVIER MILEI SIGUIÓ DE CAMPAÑA EN CHACO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Presidente y su hermana Karina Milei fueron recibidos por el gobernador provincial Leandro Zdero.
Minutos antes de dirigirse a la multitud, Milei se reunió con el gobernador local, Leandro Zdero. Durante su recorrida de campaña por las calles de Resistencia, el Presidente logró concretar la caravana que había intentado sin éxito en otros puntos del país, como Santa Fe y Lomas de Zamora.
Luego visitó Corrientes
Tras la gira por Resistencia, pasado el mediodía, Javier Milei cruzó el puente “General Belgrano” con destino a la vecina ciudad de Corrientes capital.
Una vez en suelo correntino, el mandatario nacional se dirigió al hotel Turismo, en la zona de la Costanera de la capital provincial, donde fue recibido entre otros dirigentes libertarios por Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza.
Para los comicios nacionales, Milei puso todas sus fichas en Virginia Gallardo, conocida por ser expareja de Ricardo Fort y por su trayectoria en televisión y teatro. La visita incluirá caminata y encuentros con militantes y simpatizantes, en un formato breve, sin tarima, prensa, y con posible uso de megáfono.