Javier Milei siguió de campaña en Chaco

En un día de calor agobiante, con una sensación térmica de 36 grados, apareció bastante retrasado de acuerdo al protocolo, el presidente Javier Milei en la Plaza Belgrano de Resistencia, Chaco vistiendo, contra toda lógica, su famosa campera de cuero. “No aflojen, esta vez el esfuerzo vale la pena”, dijo a sus simpatizantes este mediodía.

En el medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas federales y la policía local, el mandatario primero comenzó a saludar a la multitud, pero luego se colocó en la caja trasera de una de las camionetas que integraba la caravana y allí recorrió un tramo del camino acompañado por su hermana Karina, quien llevaba en sus manos un peluche de un león que le arrojaron desde la calle. El momento más resonante ocurrió cuando le entregaron un zapato de mujer con una tobillera, lo que motivó un mensaje directo hacia la expresidenta Cristina Kirchner. El jefe de Estado aprovechó la ocasión para polarizar el discurso: “La elección es clara, libertad o tobillera”.

Minutos antes de dirigirse a la multitud, Milei se reunió con el gobernador local, Leandro Zdero. Durante su recorrida de campaña por las calles de Resistencia, el Presidente logró concretar la caravana que había intentado sin éxito en otros puntos del país, como Santa Fe y Lomas de Zamora.

Luego visitó Corrientes Tras la gira por Resistencia, pasado el mediodía, Javier Milei cruzó el puente “General Belgrano” con destino a la vecina ciudad de Corrientes capital.