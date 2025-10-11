MILEI EN CHACO: «NO AFLOJEN QUE ESTA VEZ EL ESFUERZO VALE LA PENA»

El presidente Javier Milei visitó este sábado 11 de octubre la ciudad de Resistencia para apoyar a los candidatos de la Lista 503 de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, junto al gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora, quien también es candidata a senadora, Silvana Schneider

«No aflojen que esta vez el esfuerzo vale la pena», expresó el presidente, acompañado por su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En otro momento del discurso, Milei pidió el acompañamiento a la Lisa 503 para este próximo 26 de octubre, explicando que votarlos significa: «Seguir aniquilando la inseguridad, seguimos reportando y sacando a patadas en el c… a los narcos, seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, seguimos recibiendo inversiones y respeto. Viva la libertad carajo», cerró diciendo.

Poco después de las 11:10 el presidente de la Nación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, donde fue recibido por Zdero, y Schneider. Con un fuerte operativo de seguridad, el mandatario se trasladó cerca de las 11:35 por vía terrestre en una cápsula de seguridad hasta la plaza Belgrano, donde arribó minutos antes de las 12 del mediodía.

En ese espacio público el presidente dio un fuerte discurso a los presentes que se concentraron en el lugar desde la mañana.

LOS CANDIDATOS CHAQUEÑOS DE LA LISTA 503

Los candidatos para el Senado de la Nación por la Lista 503 violeta son Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider; mientras que los candidatos a diputados nacionales son Mercedes del Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori.

Con la participación de 36.477.204 electores distribuidos en todo el país y en el exterior , la Argentina vivirá en 2025 un nuevo proceso democrático en el que se renovarán cargos claves a nivel nacional y provincial. Será, además, el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un cambio que impactará tanto en la forma de emitir el sufragio como en el conteo de votos.

Según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE), la jornada electoral contará con 17.398 establecimientos habilitados y 109.046 mesas en todo el territorio. En Chaco, los electores habilitados son 1.015.693.

El sistema regirá bajo sufragio universal, secreto y obligatorio, con el método de representación proporcional D’Hondt para la distribución de bancas.

datachaco.com