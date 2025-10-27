JAVIER MILEI RETRASA LOS CAMBIOS EN EL GABINETE TRAS LA CONTUNDENTE VICTORIA: «SE VA A CONSTRUIR A LA LUZ DEL NUEVO CONGRESO»

Según Milei, «lo peor ya pasó». En un tono de menor confrontación, llamado al diálogo a los gobernadores de por medio tras el triunfo libertario, el Presidente dejó en claro que «podés ir por derecha o más a la izquierda, mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quiere eso. Tenemos matices, pero queremos el mismo norte», indicó.

Javier Milei y la economía que viene para 2026

Otro punto que abordó el Presidente fue el de las medidas económicas y reformas para la segunda mitad de la gestión. «En el contexto donde bajaba fuertemente la inflación y la actividad se estaba recuperando de manera muy vigorosa, pensa que si seguís ese sendero estarías duplicando el PBI per cápita en menos de 10 años, y en 20 años lo cuadruplicas. Tiene categoría de milagro», consideró.

Reiteró su férrea defensa al equilibrio fiscal, el cual «a partir del mes de febrero, y sobre todo durante marzo, tuvo un torpedeo sistemático», criticando a la oposición en el Congreso. Destacó que «hicimos el saneamiento del activo del Banco Central, abrimos el cepo al dólar, y aún en ese clima de euforia empezamos la recomposición del pasivo del BCRA», explicó Milei, lo que calificó como «fundamental».

«Si desde el Congreso sacaste 40 leyes tratando de romper el equilibro fiscal, del otro lado lado se preguntan si lo vas a poder sostener. Y los individuos se mueven por el riesgo, vieron la posición de la Argentina y eso hizo que el precio delos bonos caiga y que el riesgo país trepara. Pero eso no es gratis, cuando de produce la suba del riesgo país, se genera un problema de desintermediación financiara donde el ahorro no va a la inversión, se fuga y la inversión no tiene financiamiento, por lo que golpea el nivel de actividad económica. Esta actividad que venía expandiéndose, en un momento se frenó. Cuando te pasa eso, se genera un parate en la economía.