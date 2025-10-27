CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (S.U.O.E.M.)
JUAN JOSE CASTELLI, 27 DE OCTUBRE DE 2025
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
EL SINDICATO UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (S.U.O.E.M.) CASTELLI, DEBIDO A LA CONVOCATORIA A ELECCIÓN, FIJADA PARA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025, CONVOCA A SUS AFILIADOS A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA EL DÍA LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025, A PARTIR LAS 19:00HS, EN NUESTRA SEDE GREMIAL EN AV. PERÓN ESQUINA HOLZER DE NUESTRA LOCALIDAD.
ORDEN DEL DÍA:
1. ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMA DEL ACTA.
2. ELECCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL QUE LLEVARÁ ADELANTE LAS ELECCIONES PARA RENOVACIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA POR TERMINACIÓN DE MANDATO.
3. TEMAS VARIOS.