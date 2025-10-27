BOCA SE ENFRENTA A BARRACAS CENTRAL EN UN PARTIDO CLAVE POR LA CLASIFICACIÓN A LA COPA LIBERTADORES: HORA Y TV

Boca se enfrenta a Barracas Central en un partido clave por la clasificación a la Copa Libertadores. (Foto: IG @bocajrs)

Boca Juniors visitará hoy a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un partido decisivo por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, comenzará a las 16:00 y será transmitido por la señal de cable ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con la obligación de ganar. La última derrota lo dejó en el quinto puesto de la tabla anual, fuera de la zona de clasificación directa al máximo certamen continental.

Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca hasta el final del campoenato. (Foto: X @Tato_Aguilera)

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda tendrá algunas bajas sensibles, como las de Edinson Cavani y la del mediocampista Rodrigo Battaglia, que se desgarró en uno de los últimos entrenamientos. Su lugar podría ser ocupado por el juvenil Milton Delgado, que viene de hacer un gran torneo con la Selección argentina Sub-20.

Enfrente estará Barracas Central, que busca cerrar el torneo con una victoria de peso. El conjunto local, conducido por Rubén Insúa, intentará hacerse fuerte en su estadio y romper una racha negativa ante Boca: en diez enfrentamientos oficiales, nunca logró vencerlo. El historial marca nueve triunfos xeneizes y un empate, una diferencia que subraya el favoritismo visitante.

AUSENCIA DE PESO. Rodrigo Battaglia se lesionó y no estará en el choque entre Boca y Barracas Central. (REUTERS/Marco Bello)

Probables formaciones de Barracas Central vs Boca

Barracas Central: Ledesma, Barrios, Insúa, Demartini, Rak, Jappert, Ruiz, Tapia, Miloc, Candia, Bruera.

Boca Juniors: Marchesín, Blanco, Costa, Di Lollo, Barinaga, Paredes, Delgado, Palacios, Aguirre, Merentiel, Giménez.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs Boca

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.