TIROTEO EN EL BARRIO GÜIRALDES: CAPTURARON A DOS DE LOS IMPLICADOS

Un violento enfrentamiento armado se produjo el domingo por la tarde, durante la jornada electoral, en el barrio Güiraldes, de la capital chaqueña. Por el hecho, la Policía detuvo a dos de los implicados.

El hecho se produjo sobre las calles Segundo Sombra y Soldado Aguilera, donde a través de imágenes difundidas en redes sociales se puede observar a varios sujetos persiguiendo a una persona. Al encontrarse todos frente a frente, comenzaron a efectuarse disparos con armas de fuego, a pocas cuadras de la Comisaría Quinta.

Tras tomar conocimiento de las hostilidades, y basándose en las diferentes evidencias fílmicas, efectivos de las divisiones Investigaciones Complejas y Delitos contras las Personas comenzaron con las actuaciones para dar con el paradero de los implicados, logrando capturar a dos de los implicados, quienes fueron ubicados sobre calle 12 y Soldado Aguilera, de ese mismo barrio.

Ambos hombres, identificados como M.O.V. y M.S.V., ambos mayores de edad, fueron trasladados al departamento de Medicina Legal y luego a la sede de Investigaciones Complejas, donde fueron sometidos al dermotest para comprobar su participación en el tiroteo.

Finalmente, ambos fueron puestos bajo arresto y quedaron a disposición de la justicia, siendo notificados en la causa por Abuso de armas de fuego.