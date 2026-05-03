RESISTENCIA: ROBO ARMADO, FUGA Y POLICÍAS HERIDOS

La madrugada de este sábado en Resistencia se volvió caótica cuando un grupo de delincuentes irrumpió en un local de avenida Lonardi al 2500, redujo a los presentes y ejecutó un robo armado. El intento de fuga de uno de los sospechosos desató una persecución a alta velocidad que terminó con un detenido y dos policías heridos.

En ese contexto, un hombre de 29 años fue detenido. El hecho incluyó el uso de armas y la retención de las víctimas, mientras la policía busca a otros implicados.

El episodio ocurrió entre las 5 y las 8:30, cuando efectivos de la Comisaría Novena fueron alertados a través del 911 sobre un robo en curso. Al llegar al lugar, detectaron al hombre que salía del inmueble e intentaba huir a bordo de un Chevrolet Aveo.

En ese momento, uno de los agentes se ubicó del lado del conductor para impedir la fuga, pero el hombre aceleró. Otro efectivo ingresó al auto por la puerta del acompañante mientras el vehículo comenzaba a desplazarse en reversa.

La maniobra terminó con ambos policías heridos: uno fue despedido del auto y el otro cayó a un canal cercano al intentar frenar la huida. La persecución continuó durante varios minutos hasta que el sospechoso fue reducido y detenido en el lugar. Uno de los agentes debió ser trasladado en ambulancia para una mejor atención.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el vehículo, dos armas de fabricación casera tipo «tumbera», cartuchos calibre 12, un DVR y distintas herramientas.

El propietario del lugar, de 36 años, denunció que al menos tres personas participaron del asalto. Según su testimonio, se llevaron una motocicleta Yamaha Crypton y alrededor de 100 mil pesos en efectivo.

La Fiscalía en turno ordenó la aprehensión del detenido y dispuso medidas para identificar y capturar a los otros involucrados, además de recuperar los bienes sustraídos. En el lugar trabajaron peritos de la Sección Rastros y el Gabinete Científico del Poder Judicial.