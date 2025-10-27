CONMOCIÓN EN MISIONES: UN POLICÍA ASESINÓ A SU EXPAREJA Y SE SUICIDÓ TRAS EL CRIMEN
La oficial Daiana Raquel Da Rosa fue hallada muerta en su vivienda de Comandante Andresito. El agresor, también miembro de la fuerza, se disparó en la cabeza.
Una brutal tragedia sacudió a la provincia de Misiones luego de que una oficial de la Policía local fuera asesinada por su expareja, quien también pertenecía a la misma fuerza de seguridad, en un hecho ocurrido la noche del domingo en la localidad de Comandante Andresito.
La víctima, identificada como la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa, fue atacada a balazos en su vivienda por Natanael Comes, también Oficial Ayudante, quien tras el crimen decidió quitarse la vida con un disparo en la cabeza. Pese a ser trasladado de urgencia al hospital, falleció minutos después a causa de la gravedad de las heridas.
El episodio ocurrió cerca de las 21:45 en una vivienda del barrio 80 Viviendas, donde residía Da Rosa. Según indicaron fuentes policiales, todo comenzó cuando los vecinos escucharon gritos y pedidos desesperados de ayuda provenientes del interior de la casa. De inmediato, alertaron al Centro Integral de Operaciones (CIO 911), lo que motivó el envío de un patrullero al lugar.
Sin embargo, al llegar, los uniformados fueron recibidos con disparos de arma de fuego efectuados por Comes, quien se había atrincherado en el domicilio. Cuando los agentes lograron ingresar, encontraron a la mujer sin vida, con heridas de bala en el torso y el cuello. En tanto, el femicida yacía gravemente herido tras haberse disparado. Fue trasladado con urgencia al hospital local, pero los médicos no pudieron salvarlo.
Las primeras averiguaciones revelaron que la víctima y el agresor habían mantenido una relación de pareja que había finalizado meses atrás, aunque seguían en contacto por cuestiones personales. No existían denuncias previas por violencia de género ni medidas judiciales de restricción entre ellos, aunque los investigadores sospechan que el ataque fue premeditado, ya que Comes habría llegado armado y sabiendo que su expareja estaba en la vivienda.
Por orden de la Jefatura de Policía de Misiones, la Unidad Regional V quedó a cargo del caso, con intervención de peritos de la Policía Científica y supervisión del Juzgado de Instrucción correspondiente. En el lugar se realizaron pericias balísticas, toma de muestras y relevamientos fotográficos con el fin de reconstruir la secuencia exacta del crimen. El cuerpo de Da Rosa fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.
El femicidio generó una profunda conmoción tanto dentro de la fuerza como en la comunidad de Comandante Andresito, donde la víctima era muy apreciada por su labor en la Comisaría de la Mujer. Desde la institución policial expresaron su pesar y acompañamiento a los familiares de la oficial asesinada.