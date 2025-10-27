Conmoción en Misiones: un policía asesinó a su expareja y se suicidó tras el crimen

Por orden de la Jefatura de Policía de Misiones, la Unidad Regional V quedó a cargo del caso, con intervención de peritos de la Policía Científica y supervisión del Juzgado de Instrucción correspondiente. En el lugar se realizaron pericias balísticas, toma de muestras y relevamientos fotográficos con el fin de reconstruir la secuencia exacta del crimen. El cuerpo de Da Rosa fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.

El femicidio generó una profunda conmoción tanto dentro de la fuerza como en la comunidad de Comandante Andresito, donde la víctima era muy apreciada por su labor en la Comisaría de la Mujer. Desde la institución policial expresaron su pesar y acompañamiento a los familiares de la oficial asesinada.