DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL HOY MINUTO A MINUTO: A CUÁNTO COTIZAN ESTE LUNES 27 DE OCTUBRE

Qué va a pasar con el dólar oficial y el dólar blue.

El dólar blue se vende este lunes 27 de octubre de 2025 a $1.510, con la expectativa de lo que sucederá en el primer día hábil luego de las elecciones de este domingo, esperando ver cómo reacciona el gobierno de Javier Milei.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.490

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación El dólar oficial este lunes 27 de octubre cotiza a:

Compra: $1.445.

Venta: $1.515. Cotización del dólar blue Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.