JAVIER MILEI RATIFICO SU ALINEAMIENTO CON ESTADOS UNIDOS PERO ACLARO QUE NO ROMPERA LAZOS CON CHINA

Javier Milei junto a Xi Jinping, actual presidente de China.

El presidente Javier Milei ratificó este martes por la noche que la Argentina mantiene su «profundo alineamiento geopolítico» con Estados Unidos y elogió la invasión lanzada por el presidente Donald Trump a Venezuela incluso después de que la justicia estadounidense confirmara que el supuesto Cartel de los Soles, que sirvió de pantalla para la invasión, en realidad no existe.

En ese camino, Milei se cuidó sin embargo de cuidar muy bien sus palabras y aclaró que aclaró que el país no romperá sus lazos comerciales con China aún cuando la invasión a Venezuela forma parte de la disputa geopolítica que Washington libra con Pekín y Moscú.

En diálogo con el canal de streaming Neura, Milei reconoció que Trump “está rediseñando el orden mundial” por medio de la fuerza mientras avanza en su anhelo por anexionar Groenlandia a Estados Unidos y afirmó que la discusión global dejó de pensarse en términos de globalización para pasar a una lógica geopolítica.

En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es “terminar con el socialismo asesino”, al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se cuidó mucho de incluir a China

El mandatario libertario remarcó además que la posición argentina no es coyuntural, sino parte de una definición previa: "Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica". Y agregó que el actual contexto regional muestra un reordenamiento en el que algunos países están mejor posicionados que otros.