JAVIER MILEI RATIFICO SU ALINEAMIENTO CON ESTADOS UNIDOS PERO ACLARO QUE NO ROMPERA LAZOS CON CHINA
El presidente celebró además la invasión de Donald Trump a Venezuela más allá de que la Justicia admitió que el supuesto Cartel de los Soles en realidad no existe.
En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es “terminar con el socialismo asesino”, al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se cuidó mucho de incluir a China
Javier Milei y China
Pese a celebrar su profundo alineamiento con Washington, Milei introdujo una distinción clave. Aseguró que la alianza es geopolítica y no comercial, y fue explícito: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.
En paralelo, respaldó la operación estadounidense en Venezuela y lanzó duras acusaciones contra el chavismo, al que calificó como un “narcoestado terrorista”, al enumerar supuestos vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las FARC en Colombia, otro de los países amenazados por Trump.
También defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, al sostener que busca cortar el financiamiento a gobiernos y organizaciones que calificó como terroristas, y rechazó que se trate de una apropiación del recurso.