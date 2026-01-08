GENERAL SAN MARTÍN: SAMEEP EJECUTÓ IMPORTANTES OBRAS DE SANEAMIENTO CLOACAL Y AMBIENTAL

Las tareas se desarrollaron en calle Brown al 785, donde se procedió a la reparación de un caño de impulsión de la red cloacal de 300 milímetros de diámetro, fabricado en asbesto cemento, que presentaba averías y generaba inconvenientes en el normal escurrimiento de los efluentes, con el consiguiente impacto ambiental y sanitario.

En el marco de las acciones permanentes que lleva adelante para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios y promover un ambiente sano, Sameep concretó una serie de trabajos de saneamiento cloacal y ambiental en la localidad de General San Martín, dando respuesta a una demanda puntual de vecinos del sector.

Los trabajos estuvieron a cargo de personal especializado de la División de Emergencias de Sameep, quienes actuaron de manera inmediata y coordinada, contando además con maquinaria pesada de la comuna local para facilitar las tareas de excavación y saneamiento del sector afectado.

El gerente general de Sameep, ingeniero Edgardo Altamirano, remarcó la importancia de este tipo de intervenciones y señaló que “estas acciones forman parte de una política sostenida de mantenimiento y mejora de la infraestructura cloacal en toda la provincia. Esta reparación no solo optimiza el funcionamiento de la red, sino que también tiene un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los vecinos, al reducir riesgos sanitarios y ambientales”.



Por su parte, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, quien estuvo a cargo de la supervisión de los trabajos, explicó que “en una primera etapa se realizó el saneamiento integral del área, debido a la gran cantidad de efluentes vertidos como consecuencia de la rotura del conducto. Posteriormente, se logró acceder al caño averiado para efectuar la reparación correspondiente”.

Gallard agregó que, una vez finalizadas las tareas técnicas, “se puso nuevamente en funcionamiento el sistema de bombeo, logrando normalizar el servicio de efluentes cloacales y restablecer las condiciones habituales de operación del sistema”.

Desde la empresa Sameep destacaron que estas obras forman parte de un plan de intervención continua en distintas localidades del Chaco, con el objetivo de dar respuestas rápidas y eficientes ante emergencias, reforzar el cuidado del ambiente y asegurar un servicio cloacal seguro y confiable para toda la comunidad.

