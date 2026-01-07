MILES DE DIELES LLEGARAN A CORRIENTES PARA VENERAR AL GAUCHITO GIL Y ESTRENAR SANTUARIO

La localidad correntina de Mercedes se prepara para vivir este jueves 8 de enero una de las jornadas de fe popular más convocantes del país, con la celebración central en honor al Gauchito Gil y la inauguración de un nuevo santuario de gran escala, pensado para recibir a cientos de miles de devotos que llegarán desde distintos puntos de la Argentina.

La conmemoración de este año se anticipa como especialmente significativa debido a la puesta en funcionamiento de un complejo religioso moderno, que busca ordenar, contener y dar respuesta al crecimiento sostenido de la devoción. El nuevo santuario cuenta con 435 metros cuadrados de estructura de hormigón y vidrio, predominio del color rojo, un atrio de 12 metros, oratorio, espacios comerciales y áreas destinadas al descanso y al camping de los peregrinos.

Cada 8 de enero, Mercedes se convierte en el epicentro de la mayor devoción popular pagana del país. Miles de fieles llegan en vehículos particulares, micros y peregrinaciones organizadas para rendir tributo al santo popular, participar de procesiones, rituales, misas y expresiones culturales que combinan música, promesas y agradecimientos. La inauguración del nuevo santuario se suma a una agenda cargada de actividades religiosas y culturales que generan un fuerte impacto social, turístico y económico en la región.

Las banderas rojas, las velas encendidas y las ofrendas vuelven a copar rutas, accesos y el predio principal, en una manifestación de fe que atraviesa generaciones y clases sociales, y que encuentra ahora una nueva infraestructura emblemática para canalizar la masividad del culto.

La historia del Gauchito Gil, el santo pagano del pueblo

La figura venerada es la de Antonio Mamerto Gil, un gaucho correntino cuya historia se remonta a 1870. Según la tradición oral, fue un gauchillo, bandido rural y desertor, apresado por una partida militar y ejecutado sin juicio previo, degollado junto a una cruz de espinillo en las cercanías de Mercedes.

Antes de morir, la leyenda cuenta que Gil advirtió a su verdugo que rezara por él, ya que su hijo se encontraba gravemente enfermo. Tras cumplir con la promesa, el niño habría sanado milagrosamente, dando origen a una devoción que creció de manera espontánea y se extendió por todo el país.

Con el paso de los años, la imagen del Gauchito Gil —camisa celeste, vincha y pañuelo rojos— se multiplicó en altares callejeros, barrios populares y a la vera de las rutas, convirtiéndose en el fenómeno de fe popular más potente de la Argentina. Tan arraigada es la creencia que incluso la Iglesia Católica decidió acompañar pastoralmente el culto, aunque sin reconocerlo oficialmente.

Casi un siglo y medio después de su muerte, el Gauchito Gil sigue convocando multitudes y reafirmando una devoción que mezcla historia, leyenda y esperanza, y que este 8 de enero suma un nuevo capítulo con la inauguración de su santuario más grande en Corrientes.