JAVIER MILEI INICIA UNA NUEVA GIRA INTERNACIONAL: SU AGENDA EN DAVOS
Previo a su «clase magistral» de anarcocapitalismo del próximo miércoles, el Presidente tiene agendados una serie de encuentros con CEOs de bancos globales.
Tal cual transcendió este domingo, quien se queda en la Argentina es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: el objetivo de los Milei es mantener a alguien de su extrema confianza en Balcarce 50 mientras dure su ausencia.
La agenda de Javier Milei en el Foro de Davos
En ese marco, para el martes próximo Javier Milei tiene pactadas algunas entrevistas con medios internacionales y un encuentro con CEOs de bancos mundiales, además de un saludo formal, con foto incluida, con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. También se espera que pueda obtener otra imagen publicitaria junto a Donald Trump, también presente en el Foro.
Según trascendió del discurso que sigue en proceso, otra vez pondrá en valor principios tradicionales como la familia, el libre mercado y el capitalismo y su rechazo al socialismo y a la “ideología woke” que tanto obsesiona al Presidente.