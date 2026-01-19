Javier Milei inicia una nueva gira internacional: su agenda en Davos

Tras un agitado fin de semana, en el cual compartió el escenario del Festival de Doma y Folklore de Jesús María con el Chaqueño Palavecino y su participación en Asunción del acto formal de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), Javier Milei parte este lunes rumbo a Suiza para participar del Foro de Davos y llevar a cabo una agenda que tiene como principal objetivo seguir estrechando lazos con Donald Trump.

El Presidente vuela este lunes desde Buenos Aires hacia Zúrich, donde hará escala para seguir rumbo a Davos para participar de la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, un lugar y una situación donde suele sentirse a sus anchas para brindar otra “clase magistral” de anarcocapitalismo, como ocurrió el año pasado.

La comitiva estará integrada, como ya es habitual, por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quienes coreografiarán el intento de visibilidad internacional del libertario, que sigue buscando posicionarse como adalid del libertarismo global.

Tal cual transcendió este domingo, quien se queda en la Argentina es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: el objetivo de los Milei es mantener a alguien de su extrema confianza en Balcarce 50 mientras dure su ausencia.

La agenda de Javier Milei en el Foro de Davos En ese marco, para el martes próximo Javier Milei tiene pactadas algunas entrevistas con medios internacionales y un encuentro con CEOs de bancos mundiales, además de un saludo formal, con foto incluida, con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. También se espera que pueda obtener otra imagen publicitaria junto a Donald Trump, también presente en el Foro.