Convocaron a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la Reforma Laboral

El presidente Javier Milei convocó este lunes a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar el mes próximo la Reforma Laboral entre otros proyectos. Así quedó plasmado en el Decreto 24/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De esta manera el Congreso de la Nación trabajará entre el 2 y 27 de febrero próximos antes del inicio del período de sesiones ordinarias que comenzará, como cada año, el 1° de marzo.

Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE). Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.

Se trata de la segunda convocatoria a extraordinarias que hace el gobierno libertario en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.