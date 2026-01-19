CONVOCARON A SESIONES EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO PARA DEBATIR LA REFORMA LABORAL
Se extenderán entre el 2 y 27 de febrero. Además de la Reforma Laboral la agenda de temas a tratar incluye la reforma a la Ley de Glaciares y el acuerdo UE-Mercosur, entre otros temas.
Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE). Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.
Se trata de la segunda convocatoria a extraordinarias que hace el gobierno libertario en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.
Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra trabajando para conseguir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto.
El objetivo de Patricia Bullrich, la titular de la bancada libertaria en el Senado es asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero para dar media sanción a la Reforma Laboral.