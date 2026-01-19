SÁENZ PEÑA: AMPLIO OPERATIVO POLICIAL REFORZÓ LA SEGURIDAD EN DISTINTOS BARRIOS

En cumplimiento de los lineamientos dispuestos por la Jefatura de Policía, a través de la Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección de Operaciones Interior, se desarrolló un operativo preventivo de gran magnitud en la ciudad de Sáenz Peña.



El mega operativo comenzó ayer a las 20 y se extendió durante toda la madrugada hasta las 7 de hoy. El objetivo es intensificar las tareas de prevención y seguridad en respuesta a solicitudes de vecinos que reclamaban mayor presencia policial.

De los procedimientos participaron unidades dependientes de la Dirección Zona Sáenz Peña junto a fuerzas especiales de Infantería, Cuerpo de Operaciones Motorizada, Patrulla Preventiva, División Caballería y Cuerpo de Operaciones Especiales.

Se realizaron controles motovehiculares, identificación de personas, servicio de caminantes, patrullajes y emplazamientos estratégicos.

Además, utilizaron plataformas digitales de control como el Padrón Motovehicular y el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI).

Los barrios recorridos: Hipólito Irigoyen, Santa Mónica, 134 Viviendas, 713 Viviendas, Nala y otros de jurisdicción de la Comisaría Tercera, garantizando el orden y la tranquilidad de los vecinos.

El dispositivo estuvo encabezado por la Comisario General Sara Elizabeth Aguilera, Directora de Operaciones Interior, junto al Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, Director de Zona Interior Sáenz Peña, el Comisario Inspector Juan Manuel Coman, supervisor de zona interior, el Comisario Principal Ramón Zarza, jefe del Departamento 911, y los jefes de las distintas unidades.

Con este despliegue, la Policía reafirmó su compromiso de dar respuesta inmediata a las demandas ciudadanas y fortalecer la seguridad en los barrios de Sáenz Peña.

