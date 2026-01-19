NUEVO RÉGIMEN DE SUBSIDIOS ENERGÉTICOS: QUÉ CAMBIA Y A QUIÉNES ALCANZA EN CHACO

Desde el Gobierno nacional se aclaró que los usuarios ya inscriptos no deben reinscribirse, aunque sí podrán actualizar sus datos o solicitar revisiones a través de las plataformas Mi Argentina y Trámites a Distancia (TAD).

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

Podrán ser incluidos en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados):

-Hogares inscriptos en el RASE o en el ReSEF con ingresos netos conjuntos iguales o inferiores a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.

-Hogares con al menos un integrante que cuente con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).

-Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

-Hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujetos a una evaluación específica de su situación económica.

Este nuevo esquema de asistencia para el pago de la energía a través del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), es con el objetivo de ordenar, simplificar y focalizar los subsidios en los hogares que realmente lo necesitan. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 943/2025, publicado el 31 de diciembre de 2025, y fue reglamentada por la Resolución N° 13/2026, difundida el 15 de enero de este año.

Consumos base para la provincia del Chaco

La Resolución N° 13/2026 fija consumos base diferenciales según zonas bioambientales. Para la provincia del Chaco, considerada Zona Muy Cálida, se establecen los siguientes valores:

-Diciembre: 550 kWh/mes

-Enero: 550 kWh/mes

-Febrero: 550 kWh/mes

-Marzo: 150 kWh/mes

-Abril: 150 kWh/mes

-Mayo: 300 kWh/mes

-Junio: 300 kWh/mes

-Julio: 300 kWh/mes

-Agosto: 300 kWh/mes

-Septiembre: 150 kWh/mes

-Octubre: 150 kWh/mes

-Noviembre: 150 kWh/mes

Un solo régimen y un nuevo registro

Con esta reforma, todos los subsidios energéticos de jurisdicción nacional se unifican en un único régimen denominado SEF, dejando atrás el sistema de segmentación por tres niveles de ingresos.

En su lugar, se crea una única categoría de hogares vulnerables, definida a partir de criterios objetivos de inclusión y exclusión. Además, se pone en funcionamiento el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior RASE.

Bonificaciones previstas

El nuevo régimen establece:

-Una bonificación general del 50 % sobre el precio de la energía correspondiente al consumo base.

-Una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25 % durante 2026, que comienza a aplicarse en enero y se reducirá de manera progresiva hasta diciembre. El consumo que supere los bloques base definidos no contará con subsidio.

Motivos de exclusión

Quedarán excluidos del régimen:

-Hogares con ingresos superiores a tres (3) CBT.

-También podrán ser excluidos aquellos que, aun sin superar ese umbral, presenten indicadores de capacidad económica, como:

-Bienes registrables de alto valor.

-Consumos energéticos incompatibles con un hogar vulnerable.

-Otras manifestaciones objetivas de capacidad de pago.

Desde la Secretaría de Energía destacaron que el nuevo esquema busca garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos, asegurando que los subsidios lleguen a quienes más los necesitan, con reglas claras, controles objetivos y un sistema más transparente.

