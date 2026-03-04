ISRAEL ANUNCIO UNA AMPLIA OLA DE ATAQUES A IRAN
«Bases de lanzamiento y sistemas de defensa»
Israel penetró todavía más en territorio libanés para prevenir una eventual represalia de Hezbollah mientras avanza en el bombardeo de posiciones de defensa iraníes.
Sin embargo Hezbollah, debilitada y descabezada tras la guerra de 2024, no pudo demostrar todavía capacidad de respuesta a los bombardeos casi diarios que Israel lanza desde hace 15 meses durante la supuesta tregua. Sí volvió a abrir fuego sin embargo contra Israel el lunes pasado en respuesta al asesinato del Ayatollah Ali Khamenei en Teherán. «La era de la paciencia ha terminado, sin dejarnos más opción que regresar a la resistencia», anunció el martes uno de los dirigentes de Hezbollah, Mahmud Qmati y agregó, «ya que Israel quería una guerra abierta, que haya una guerra abierta».
El Ejército israelí exigió además a Beirut el desalojo de 30 municipios del sur de Líbano y la creación de una “zona de amortiguamiento”.
“Las fuerzas de la División 91 están operando en la zona sur del Líbano y controlando varios puntos como parte del concepto de reforzar la defensa del frente”, informó el ejército israelí tras una jornada de nuevos bombardeos en Líbano que dejó una cuarentena de víctimas fatales. En tanto la fuerza aérea israelí siguió con sus bombardeos a posiciones más avanzadas.
También bombardeó los alrededores del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera.
Por su parte, el Hezbollah disparó tres cohetes contra las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa.
El Ejército israelí informó además que en la madrugada de este miércoles lanzó una nueva ofensiva de gran escala contra Irán.