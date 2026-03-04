DIA DEL HERMANO: PORQUE SE CELEBRA HOY EN ARGENTINA

Cada 4 de marzo en Argentina se multiplican los saludos para celebrar el Día del Hermano. No figura en el calendario de feriados ni responde a una disposición formal, pero con el paso de los años logró consolidarse como una jornada dedicada a reconocer esos vínculos que atraviesan la vida cotidiana.

A diferencia de la conmemoración internacional, que tiene un fundamento puntual, la versión local surgió de manera espontánea. Distintos registros señalan que su difusión creció con el auge de las redes sociales y la comunicación digital. Sin acto fundacional ni documento que lo respalde, el 4 de marzo quedó incorporado a la agenda afectiva de muchos argentinos.

El Día Mundial del Hermano se celebra el 5 de septiembre, en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, fallecida en 1997. Su figura quedó asociada a la solidaridad, el compromiso con los más vulnerables y la idea de fraternidad entendida en un sentido amplio, más allá de la familia biológica.

Fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, dedicó su vida a asistir a personas en situación de extrema pobreza. Por ese motivo, la fecha elegida busca resaltar valores como el amor al prójimo, la empatía y el servicio.

En otros países también existen jornadas destinadas a celebrar la hermandad, aunque no siempre forman parte de los calendarios oficiales. En Estados Unidos, por ejemplo, se conmemora el 10 de abril, mientras que en algunas naciones europeas se adoptó el 31 de mayo para destacar este tipo de lazos, ya sean de sangre o construidos a lo largo del tiempo.

Una frase que atraviesa generaciones

La literatura argentina también dejó su marca en torno a la fraternidad. En el clásico poema Martín Fierro, de José Hernández, aparece uno de los versos más citados cada 4 de marzo:

«Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera».