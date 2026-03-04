TRAS UNA RÁPIDA INTERVENCIÓN, SE RESTABLECIÓ EL SUMINISTRO DE AGUA EN SAN BERNARDO

La empresa Sameep informó que sus agentes culminaron con rapidez la reparación de una cañería de agua potable ubicada en el ingreso a la localidad de San Bernardo, que conecta el Acueducto con la cisterna principal. Tras los trabajos realizados, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en las zonas afectadas.

La intervención estuvo a cargo de personal operativo de San Bernardo y de la ciudad de Villa Ángela, quienes repararon una cañería de 160 milímetros que había generado inconvenientes en la prestación del suministro.

Desde la empresa destacaron que este tipo de tareas son fundamentales para garantizar el abastecimiento y continuar mejorando la calidad del servicio de agua potable en la región.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, subrayó el trabajo del personal y señaló: “Nuestros agentes realizaron el máximo esfuerzo para garantizar un óptimo abastecimiento de agua potable en los hogares e instituciones de la localidad”. Además, explicó que, una vez solucionada la contingencia, el servicio se normaliza paulatinamente, recuperando la presión y el caudal adecuados.

Por su parte, el coordinador de zona III, Omar Albornoz, resaltó la rápida respuesta del equipo técnico y valoró “la predisposición del personal para concretar la reparación con rapidez y devolver a los usuarios la prestación del servicio”.

Relacionado