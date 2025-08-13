INVOLUCRAN AL YOUTUBER LIBERTARIO JULIÁN SERRANO EN EL CASO $LIBRA: «LOS HERMANOS MILEI, PRONTO PRESOS»

Mientras las investigaciones sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei, avanzan tanto en tribunales estadounidenses como en el Congreso, el abogado y dirigente social Juan Grabois ha brindado nuevos detalles sobre la causa, involucrando directamente al popular creador de contenido Julián Serrano.

Desde su cuenta de X, Grabois, quien actúa como querellante en el caso, anunció «novedades en la estafa $LIBRA». Afirmó que «la Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas» .

Acto seguido, el dirigente social arremetió señalando que el dinero fue «ocultado con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain».

Tras esta grave acusación, el abogado fue más allá, declarando que ese dinero se utilizó «para pagar coimas», y concluyó de manera contundente: «Los hermanos Milei pronto presos».

Luego de la denuncia de Grabois, el youtuber de 31 años realizó un breve descargo en X en el que desmintió haber estado involucrado en el escándalo de la criptomoneda.