PRIMER ACUEDUCTO DEL INTERIOR: SAMEEP REPARÓ CÁMARA DE AIRE Y SE RESTABLECE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES AFECTADAS

Personal de la empresa culminó la reparación de la cámara de aire del Primer Acueducto del Interior y se reestablece progresivamente el servicio de agua potable en las localidades de Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito y La Verde.

Los trabajos, que se concretaron por un lapso de 6 horas, fueron realizados por agentes del Departamento Acueductos, encabezado por el ingeniero Germán Ojeda Silva.

Por su parte, el presidente de Sameep, Nicolás Diez indicó que “estas tareas tienen como finalidad optimizar el servicio en las diferentes localidades abastecidas por este Acueducto. Con el trabajo coordinado estamos subsanando muchas de las pérdidas detectadas y esto traerá aparejado una mejor prestación».

“Desde la empresa se pide a los usuarios las disculpas del caso por los inconvenientes ocasionados pero los trabajos eran imprescindibles para mejorar el servicio en distintas localidades”, agregó el ingeniero Diez.

En tanto, el jefe de Departamento Acueductos, Germán Ojeda Silva manifestó que «las tareas se realizaron en tiempo y forma como estaba previsto y en este sentido debemos resaltar la labor y predisposición de los agentes de la empresa para poder cumplir los objetivos previstos. El trabajo consistió en la reparación de una fuga sobre la cañería de derivación de una válvula de aire del Primer Acueducto del Interior. La misma había sufrido un deterioro por corrosión y se la está reparando mediante una abrazadera”, concluyó el ingeniero Ojeda Silva.

