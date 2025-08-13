FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO ATLÉTICO TUCUMÁN VS. NEWELL’S
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Newell’s por la Copa Argentina 2025
Este miércoles, Atlético Tucumán y Newell’s protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Copa Argentina 2025. El encuentro se disputará desde las 19:30 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con la expectativa de un gran marco de público y la clasificación a cuartos de final en juego.
El ganador se enfrentará a Belgrano, que ya espera en la siguiente ronda.
El Decano, bajo la dirección de Lucas Pusineri, comenzó el semestre con una victoria ante San Martín de San Juan y un empate contra Central Córdoba, sumando además una resonante eliminación de Boca en esta misma competencia. Sin embargo, luego sufrió un traspié ante Riestra y apenas sumó un punto contra Rosario Central, aunque se mantiene en zona de clasificación en la Liga Profesional.
En la vereda opuesta, la Lepra llega con un fixture cargado y compromisos decisivos. Tras el viaje a Salta, el equipo de Cristian Fabbiani deberá visitar a Defensa y Justicia y luego afrontar el clásico rosarino frente a Central. En su último partido, igualó 1-1 con Central Córdoba en el Marcelo Bielsa, un duelo en el que jugó más de una hora con un hombre menos y estuvo cerca de la victoria antes de que el rival lo empatara sobre el final.
El cruce promete ser parejo, con dos equipos que no se guardarán nada. Los tucumanos buscarán hacerse fuertes desde la intensidad y la presión alta, mientras que los rosarinos intentarán imponer su juego asociado. La Copa Argentina, conocida por sus sorpresas, ofrece la posibilidad de soñar con un título y un boleto directo a la Libertadores, por lo que el choque en Salta tendrá todos los condimentos para ser apasionante.
Atlético Tucumán vs. Newell’s: probables formaciones
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
- Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Newell’s
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.