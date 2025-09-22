INTERVENCIÓN DE LIMPIEZA EN QUINTA 18

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Municipio de Castelli, a través del Centro de Gestión Municipal, en coordinación con la secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante una importante intervención en el barrio Quinta 18.

Cuadrillas de motoguadañistas realizaron el desmalezado de veredas y espacios verdes. Se efectuó la recolección de ramas de poda para mantener más limpio y ordenado el sector.

¡Seguimos trabajando por una ciudad más limpia y ordenada para todos!

